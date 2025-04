Anjo da guarda dá empurrãozinho financeiro para três signos em breve

Descubra quais são os signos mais favorecidos a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.

Áries: Arcanjo Miguel

Reconhecimento e brilho à vista. Uma grande conquista profissional pode acontecer até o segundo semestre.

Leão: Arcanjo Uriel

O céu movimenta sua carreira. Progresso e sucesso estão próximos, principalmente se você assumir o comando das suas metas.

Libra: Arcanjo Haniel

Uma vitória no trabalho está a caminho. Seu esforço será recompensado nos próximos três meses.