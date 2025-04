Chuva de sorte e bênçãos chega para três signos na quarta-feira, 16/4

A próxima quarta-feira reserva bênçãos que aquecem o coração. Nem sempre a sorte chega com fogos de artifício. Às vezes, ela se apresenta como um reencontro, um convite inesperado ou um gesto simples que transforma a rotina.

O céu abre espaço para encontros afetivos, oportunidades profissionais e decisões certeiras. É como se, por um momento, tudo se alinhasse para que o novo tenha passagem livre.

Três signos sentirão essa chuva poderosa mais de perto. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.