Crise amorosa chega para 4 signos a partir de terça-feira, 12 de novembro

Pode ser mais difícil lidar com o mau humor, tanto o seu quanto o do seu par. Procure não ficar tão na defensiva para não acabar piorando as diferenças entre vocês. Os relacionamentos realmente sólidos podem se beneficiar de conversas francas, mas com afeto.

É um dia de conversas mais duras. Tome cuidado para não ser crítico ou exigente demais a ponto de deixar o outro desanimado. A comunicação é importante para alinhar expectativas e solucionar problemas, mas ela precisa ser empática.

É um dia mais propenso à irritação e você precisa prestar atenção para não ficar rabugento demais. Especialmente diante de impasses, tente não perder tempo com coisas sem importância ou sem solução. Tente manter a chama da vontade acesa para seguir no seu caminho.