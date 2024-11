Amor proibido irresistível chega para 3 signos em breve, desvenda Tarô

A entrada de Vênus em Capricórnio no dia 11 favorece relações comprometidas e maduras, mas também abre espaço para o reencontro com pessoas do passado ou amores inesperados.

Essa energia marcante traz uma combinação de nostalgia e excitação, criando o clima ideal para conexões que desafiam os padrões estabelecidos.

Se você é de Áries, Virgem ou Peixes, prepare-se para uma semana repleta de emoções e paixões inesperadas. Veja o que o Tarô revela para o seu signo e como essas conexões proibidas podem transformar seu universo afetivo a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, taróloga do Astrocentro.