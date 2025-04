Riqueza de peso chega para três signos a partir de terça-feira, 15 de abril

Alguns períodos parecem lentos, quase imóveis, mas escondem mudanças silenciosas que preparam o terreno para grandes conquistas. Esta terça-feira traz esse tipo de energia: discreta na aparência, intensa nos bastidores.

Com o foco voltado para as finanças, o céu favorece quem tem sido persistente mesmo diante de desafios. O que parecia distante, agora começa a se desenhar com nitidez, oferecendo novas possibilidades de crescimento.

Três signos em especial devem sentir essa virada de forma mais intensa, com promessas de reconhecimento e estabilidade no horizonte. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.