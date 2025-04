Leão exala autoestima e mais: 6 lições que podemos aprender com o signo

Não se compare a ninguém

Autoconfiança anda junto com autoestima e é por isso que o leonino sabe que não deve se comparar a nenhuma outra pessoa, pois entende que cada uma é única - assim como todo astro, toda planta e todo animal. Para ele, não faz sentido o ser humano criar um padrão e querer se igualar.

Ajude os outros, sem esperar retorno

Generosidade é outro pilar da elevada autoestima de Leão. Isso porque nada é tão eficiente para confirmar o amor-próprio de um indivíduo como quando ele se sente mais apto a ajudar do que ser ajudado. Com isso, o nativo do signo se vê adequado ao papel de quem tem mais para dar do que receber.

Encontre o jeito e a hora certa para agir

O otimismo é outra característica que ajuda na autoestima leonina. Para o nativo do signo, tudo sempre pode dar certo - só é preciso saber como fazer o que precisa ser ser feito, bem como o tempo certo. Quando o leonino fracassa, não é porque não é capaz. Em sua visão, aquela não era a hora ou as ferramentas adotadas não foram as mais adequadas.