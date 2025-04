Boa notícia esperada no trabalho chega para três signos no domingo, 13/4

Entre os doze signos, três sentirão o impacto positivo com mais intensidade. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio.

Iniciativas profissionais ganham força e visibilidade. Este é um ótimo período para colocar ideias em prática.

Metas bem estruturadas começam a se concretizar. Os colegas de trabalho podem ser aliados importantes nesse processo.

O reconhecimento está mais próximo. Sua dedicação nos últimos tempos será recompensada em breve.