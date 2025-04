Recado pesado dos anjos para três signos a partir de segunda-feira, 14/4

Na próxima semana, os anjos falam com firmeza com alguns nativos do zodíaco: não é hora de ignorar os sinais ou minimizar alertas internos. Quando o céu envia mensagens urgentes, a melhor resposta é parar, ouvir e ajustar a rota.

Os dias que seguem pedem coragem para encarar verdades e sabedoria para romper padrões antigos. Às vezes, o recado mais pesado é também o mais libertador e três signos vão sentir esse chamado com intensidade.

Descubra quem são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.