Racha profundo na família abala três signos na segunda-feira, dia 14/4

O céu da segunda-feira promete mexer com as emoções mais profundas. Situações antigas, mal resolvidas ou simplesmente abafadas podem vir à tona de maneira inesperada, exigindo coragem emocional para lidar com o que surgir.

Será um daqueles dias em que a comunicação precisa ser cuidadosa e o silêncio pode, em alguns casos, ser mais sábio do que a palavra. A vulnerabilidade estará à flor da pele, e saber respeitar os próprios limites será essencial para evitar rupturas definitivas.

Três signos, em especial, viverão esse abalo familiar de forma mais intensa. Descubra a seguir quem vai precisar respirar fundo e olhar para dentro de acordo com as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio.