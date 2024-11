Revelação de traição chocante chega para 3 signos neste final de semana

Os signos afetados devem evitar agir de forma impulsiva e buscar o diálogo como forma de solucionar os conflitos. Descubra quais são a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Tensões nos relacionamentos pedem que você lide com divergências de forma paciente, evitando confrontos desnecessários. Para manter a harmonia, dê espaço para o diálogo

tensões podem surgir e será importante não deixar que impulsos momentâneos prejudiquem a harmonia.

Você pode enfrentar desafios na comunicação. Por isso, cuidado ao discutir assuntos sensíveis, pois mal-entendidos podem surgir facilmente.