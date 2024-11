Será crucial não deixar o ego ditar as ações; veja a previsão do seu signo

Marte está em transição, saindo de Câncer e ingressando em Leão no dia 4, onde sua energia se intensifica buscando destaque e liderança. No entanto, essa confiança pode facilmente se transformar em rigidez ou orgulho. Por isso, será crucial não deixar o ego ditar nossas ações.

Nos dias 3 e 4, Vênus se junta a esse cenário tenso, trazendo complicações nas relações afetivas e no modo como lidamos com o prazer. A busca por compensações emocionais ou materiais pode se intensificar, o que tende a trazer exageros e tentativas de fugir das responsabilidades.

A tentação de se entregar aos excessos será grande, mas a moderação será nossa melhor aliada para preservar tanto os relacionamentos quanto as finanças.

Por outro lado, nos dias 4 e 5, o Sol faz um aspecto fluente com Saturno, oferecendo um pouco de estabilidade e sabedoria em meio ao turbilhão. Esse momento será ideal para refletir sobre o impacto das nossas ações no coletivo e corrigir o rumo, se necessário. Assumir uma postura mais responsável e madura será a chave para avançar com segurança.

Eu, você, nós

No dia 9, a Lua entra em sua fase crescente no signo de Aquário, trazendo uma energia de renovação e racionalidade. Será o momento ideal para reavaliar os caminhos percorridos até agora e discernir o que realmente vale a pena seguir.