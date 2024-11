Bateu saudades? Estes rituais dão novos sentidos e ajudam a lidar com morte

No Brasil, o Dia de Finados é uma data típica de honra aos familiares que já partiram. É, também, um dia marcado pela saudade que, para muitas pessoas, pode se traduzir em tristeza. Porém, em uma cultura bem próxima à nossa, a morte é vista com alegria e o dia 2 de novembro possui ritualística festiva, colorida e repleta de festejos. Estamos falando do México, que tornou o Día de Los Muertos uma data típica de sua cultura e famosa mundialmente pelos símbolos cultuados no dia, como as caveiras coloridas e as flores.

É, também, no México, que se fortaleceu o culto à Santa Morte, uma figura que tem origem pré-hispânica dentro das culturas ancestrais mesoamericanas. Seu advento ocorreu através de Enriqueta Vargas, que se tornou propagadora do culto à divindade após seu filho ser assassinado por um grupo armado no ano de 2008, em Tultitlán, região com bastantes casos de violência. Embora seja um culto bastante forte no México, não é reconhecido oficialmente pela igreja católica.

"Dentro dessa cultura percebemos que a visão dos mortos é, ancestralmente, diferente da que temos hoje no Brasil. Ainda que não exista nenhuma comprovação antropológica, há uma especulação espiritual e simbólica que aponta para a possibilidade de Santa Morte ser uma sobrevivente do culto ao casal Mictecacihuatl e Mictlantecuhtli, respectivamente o senhor e a senhora do Inframundo", explica o feiticeiro e devoto de Santa Morte, Júlio Archanjo.