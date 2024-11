Opostos se atraem? Confira as seis piores combinações do zodíaco

Áries x Câncer

Áries é daqueles que não têm tempo a perder. Tudo tem que ser naquele momento, no "agora". Como bom imediatista, acaba sem paciência para o - digamos assim - "mimimi" de Câncer, um signo acostumado a fazer drama, que precisa de atenção e adora uma DR. O ariano é uma pessoa que grita, briga, xinga, mas esquece tudo 5 minutos depois. Já o canceriano costuma remoer, reviver e ficar no assunto o tempo todo. É preciso muita paciência nessa relação.

Touro x Gêmeos

De um lado temos Touro, com seu ritmo próprio, um tempo só seu para fazer as coisas - é uma pessoa que gosta de acordar com calma e fazer suas atividades sem agitação. Do outro lado está Gêmeos, que desperta ligado em 220v, quer conversar (sobre qualquer assunto) e nem percebe que Touro mal acordou. E quando o taurino reclama, o geminiano fica bravo porque acredita "ter todo direito do mundo de falar". Ou seja, a diferença de ritmos é o grande problema desse mix.

Leão x Escorpião

Aqui, a grande questão é envolver dois signos com dificuldade de ceder. O que pode parecer, num primeiro momento, uma simples divergência de ideias acaba se transformando em grande necessidade de autoafirmação. Além disso, os dois são ciumentos. Tem mais: Leão, sempre o centro das atenções, desestabiliza Escorpião, que quer manter o controle de tudo. Ah! E o leonino se sente incomodado com a marcação fixa do escorpiano.