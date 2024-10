Fortuna oculta chega para 3 signos a partir desta terça-feira, 29/10/2024

Na virada de outubro para novembro, a atmosfera astrológica prepara o terreno para revelações e avanços que podem beneficiar a vida financeira de alguns signos. Com Mercúrio ingressando em Sagitário no dia 2, as perspectivas se ampliam e a busca por soluções criativas e práticas se fortalece.

Esse movimento favorece a clareza e os planos a longo prazo, especialmente no campo profissional. Para aqueles que buscam um impulso nas finanças, o período é especialmente propício.

Porém, três signos em especial terão a chance de acessar um grande impulso financeiro. Descubra quais são a seguir, de acordo com as previsões astrológicas de Titi Vidal.