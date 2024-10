Tragédia familiar ameaça 3 signos em breve, dizem anjos da guarda

Descubra as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

A carta do Anjo da Transformação traz uma nova fase nos seus laços familiares. Deixe o passado para trás e se abra para novas oportunidades de reconciliação e amor.

O Anjo da Sabedoria aparece para guiar suas conversas familiares. Use sua intuição e seja diplomático ao resolver conflitos.

O Anjo do Perdão surge para te ajudar a liberar mágoas antigas e restaurar a paz nos seus relacionamentos. É hora de soltar o passado e abrir espaço para uma conexão mais profunda com as pessoas que você ama.