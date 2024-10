Perigo iminente ameaça 4 signos nos próximos dias, alerta Tarô

Descubra quais signos devem tomar cuidado com perigos iminentes a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, taróloga do Astrocentro.

Você pode precisar ser estratégico no trabalho durante este período. O Sete de Espadas sugere que, para lidar com possíveis obstáculos, será necessário agir com discrição e inteligência. Cuidado com qualquer comportamento antiético ao seu redor.

O Quatro de Espadas aconselha você a descansar e recarregar suas energias. Pode ser necessário um período de recuperação, tanto física quanto mental. Não ignore sinais de cansaço ou esgotamento.

A carta da Morte indica transformações profundas nos relacionamentos. Algo pode estar chegando ao fim para dar espaço a um novo ciclo. Embora essa mudança possa ser desafiadora, ela trará renovação e crescimento.