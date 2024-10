Introspectiva, Lua minguante traz renovações; veja a previsão do seu signo

Esta é a versão online da newsletter UOL Horóscopo, que traz a previsão semanal dos signos. Quer receber esse e outros boletins exclusivos no seu email? Cadastre-se aqui. O assinante UOL pode escolher newsletters e ter acesso integral a todos os conteúdos de astrologia.

Esta semana traz uma atmosfera de transformação e decisões importantes. No dia 22, o Sol encerra sua temporada por Libra, marcada por diplomacia, equilíbrio, ajustes e finalizações nas parcerias. Ao entrar em Escorpião, um signo que não teme explorar as profundezas da alma, somos convidados a enfrentar nossos mistérios e desafios com coragem.

Antes desse trânsito, o Sol se opõe a Plutão, criando um cenário de possíveis embates e tensões — tanto internos quanto externos. Esses confrontos nos forçam a lidar com questões que resistem à mudança. É um momento em que é preciso sabedoria para evitar embates que podem gerar angústia ou desconforto.