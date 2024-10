Círculo de sofrimento consome 3 signos em breve, revelam orixás

Nos próximos dias, os orixás indicam um período delicado para alguns signos, envolvendo desafios emocionais e a necessidade de equilíbrio.

Este ciclo traz à tona sentimentos e situações que exigirão paciência, autocuidado e discernimento. É fundamental estar atento às próprias emoções e buscar apoio espiritual ou físico para evitar que esses obstáculos causem um impacto ainda maior.

Para os signos envolvidos, este será um período para cuidar do corpo, da mente e das relações. Descubra quais são a seguir, conforme as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.