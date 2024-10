Márcia Sensitiva ensina rituais e simpatias para ter mais saúde. Confira

Ritual para proteção e saúde

Coloque 10 folhas de boldo embaixo de seu colchão. Vá trocando as folhas conforme elas secam. O boldo representa Jesus Cristo, por isso sua energia de cura é bastante forte e potencializadora de nossas intenções.

Simpatia de São Lázaro para alguém doente

Se você conhece alguém muito doente ou até você mesmo está sem saúde, não deixe de fazer esta maravilhosa simpatia. Primeiramente, compre uma fruta do conde. Em seguida, vá para um lindo jardim e, com suas mãos, com muita fé em Deus, abra a fruta do conde ao meio. Deixe-a na natureza e em seguida, ore dez vezes a prece do Pai Nosso para São Lázaro pedindo a cura de (nome da pessoa).

Faça de preferência em uma segunda-feira, horário de sua preferência.

Simpatia para ajudar a eliminar Bronquite ou Asma

Ingredientes: