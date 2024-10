Bênçãos familiares chegam para 2 signos na semana que vem, diz Tarô

A semana que se aproxima traz uma energia de harmonia e estabilidade para alguns signos no campo familiar. Momentos de maior conexão e paz estão no horizonte, permitindo que laços sejam fortalecidos e pequenas tensões sejam resolvidas com leveza.

A energia do Tarô sugere que essa é uma fase propícia para encontros mais calorosos, permitindo que o entendimento e a cooperação familiar fluam de maneira natural e produtiva.

A seguir, descubra as previsões tarológicas para Touro e Capricórnio, de acordo com a consultora esotérica Tatiana Marinho, do Astrocentro.