Aviso importante chega para 3 signos nesta semana, avisam orixás

A semana traz uma energia de reflexão e oportunidade para transformações pessoais. Momentos de tensão podem surgir, mas também há chances de superar desafios, especialmente em áreas relacionadas à comunicação e relações.

A sabedoria e o autocontrole serão essenciais para lidar com imprevistos. O foco estará em como equilibrar as necessidades pessoais com as demandas externas, e o apoio espiritual será fundamental.

Três signos, em especial, estão recebendo avisos importantes dos orixás. Confira a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.