Crise financeira chega para 3 signos em outubro, profetizam orixás

Três signos, em especial, podem ter de lidar com crises financeiras, conforme profetizam os orixás. Veja as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Obaluaiê te ajuda a encarar mudanças no trabalho com serenidade. Transformações podem parecer difíceis, mas trarão o renascimento profissional que você precisa.

Nanã traz paciência e sabedoria para o seu campo profissional. Não se apresse, pois os resultados virão na hora certa, desde que você aja com cuidado e estratégia.

Ogum te dá a força necessária para enfrentar os desafios nas finanças. Com foco e persistência, você superará os obstáculos e conquistará grandes vitórias.