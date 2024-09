Dinheirão chega no bolso de 3 signos a partir deste sábado, 28 de setembro

Touro contará com a ajuda do Anjo da Justiça, que trará recompensas justas por seu esforço no trabalho;

Já Virgem terá o apoio do Anjo da Oportunidade, que abrirá novas portas em sua carreira, oferecendo a chance de alcançar grandes conquistas.

Confira as previsões completas de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro, a seguir.

O Anjo da Vitória está ao seu lado. Se você persistir em seus projetos, o sucesso será inevitável.

Mesmo que os resultados imediatos demorem, o reconhecimento virá e será merecido.