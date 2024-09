3 signos que devem abrir os olhos para traição agora, segundo Tarô

Câncer deve ficar atento aos sinais da carta da Lua, que sugere que há muito acontecendo nos bastidores;

Escorpião, com a carta da Torre, enfrentará intensificação de conflitos antes que possam ser resolvidos.

Confira a seguir as previsões detalhadas para cada signo de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro, a seguir.

A carta do Eremita sugere que você deve aguardar até dezembro para ter aquela conversa importante com alguém da família. O momento pede introspecção e paciência, então deixe as coisas fluírem.

A carta da Lua sugere que há muita coisa acontecendo nos bastidores e pode ser melhor esperar até novembro para tentar resolver conflitos familiares. Atente-se aos sinais.