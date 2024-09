Eclipse lunar marca semana mais intensa do ano; a previsão do seu signo

Eclipses são momentos de mudança e transição, capazes de alterar conceitos, destacar ou apagar situações e nos levar a novas percepções. Este eclipse, em particular, pode nos oferecer vislumbres de futuros potenciais, além de impulsos que precisam ser estruturados e compreendidos. Isso exigirá, de nós, mais empatia e cuidado com a saúde.

É fundamental reconhecer nossas limitações e dar atenção às pausas necessárias.

Desafios e erros de cálculo

A segunda-feira começa com uma energia voltada para o amor, a beleza e as conexões sociais, trazendo à tona questões de justiça e ética, enquanto nos sentimos mais otimistas. No entanto, após o eclipse, o cenário começa a mudar.

No dia 18, Mercúrio entra em conflito com Saturno, o que pode trazer desafios em negociações, locomoção e temas relacionados a estudos e mídias. Nossas mentes precisarão de sossego e desaceleração para absorver e processar informações.

Será essencial evitar o pessimismo e manter uma visão equilibrada das situações. Com Júpiter alinhado a Mercúrio, há risco de errarmos nos cálculos, prometermos mais do que podemos cumprir e falarmos além do necessário. Sendo assim, qualquer diálogo, acordo ou reunião exigirá cautela para não exagerarmos na dose.