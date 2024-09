Libra não suporta pressão e Áries, lerdeza: o que irrita signos no trabalho

Conhecido por ser muito apegado, Câncer precisa se sentir acolhido, o que não é diferente no ambiente de trabalho. Ele gosta de ser útil e reconhecido por todos, mas pode ficar extremamente inseguro quando lida com imprevistos - nestas horas, não se sente aceito e se expressa através do drama. Caso não tenha quem o ouça, o canceriano expressa sua raiva, sobretudo ficando emburrado.

O leonino, conhecido por sua imensa vaidade e liderança e regido pelo Sol, quer sempre ter cenário e plateia para poder encenar e liderar, mostrando todos seus talentos. Se ele for ignorado, com suas ideias e seu trabalho não levados a sério, é bem provável que tenha um "ataque de raiva". Outra situação que pode irritá-lo profundamente é não estar na lista dos melhores funcionários do mês.

O virginiano é visto pelos outros como alguém extremamente criterioso, com grande capacidade analítica e muito detalhista. Por ser bastante mental, quer colocar normas e ordem em tudo que envolve o ambiente profissional. Assim, para ver este nativo de cabeça quente, basta querer tirá-lo da rotina de trabalho ou não seguir suas regras. Certamente vai render uma boa reclamação.