Titi Vidal: nos próximos dias, Vênus lembra que amar pede responsabilidade

Amar, com mais ou menos liberdade, sempre implica pactos. Relações maduras não se sustentam apenas no impulso do momento, mas sim na capacidade de estabelecer acordos conscientes.

O paradoxo desse céu se reflete na interação de Vênus com Saturno e Urano: Saturno busca solidez, construção e permanência, enquanto Urano nos convoca para o novo, para o desconhecido, para a experimentação e a quebra de padrões.

O preço da liberdade

Em meio a essas energias aparentemente opostas, surge a pergunta: como equilibrar comprometimento e liberdade? A resposta está na qualidade dos vínculos que criamos. Relações que se fortalecem sob essas influências são aquelas que compreendem que liberdade e estrutura podem coexistir, desde que haja respeito, clareza e definições.

No entanto, muitos confundem autonomia com negligência emocional, preferindo relações voláteis, sem direção e sem compromisso real. Porém, a liberdade sem conexão pode se tornar um vácuo. Afinal, a vida é feita de laços e, sem eles, corremos o risco de deslizar pela existência sem verdadeira profundidade.

Instintos primitivos

Essa dinâmica se intensifica ainda mais com Marte em Leão em aspecto desafiador com Plutão. Esse encontro aciona nossos instintos mais primitivos e pode trazer à tona questões de controle, ego, poder e manipulação. Há um ar de disputa no ar em relações pessoais ou em nossos desejos mais profundos.