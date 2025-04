Casa 12 do mapa astral pode trazer informações de vidas passadas. Entenda

A harmonia com o oposto

Na casa 6, que pertence ao signo de Virgem e ao planeta Mercúrio, encontram-se todas as tarefas do cotidiano, a agenda rotineira e as solicitações ao longo das 24 horas do dia. Se não tivermos cuidado, podemos adoecer em função de excesso de trabalho ou mesmo criar doenças.

Do outro lado do mapa, a casa 12 é um convite ao relaxamento. Se você desligar o celular na sexta-feira à noite e passar o final de semana ouvindo boa música e colocando os seriados em dia, será uma experiência muito perto do que a casa 12 significa.

Resumidamente, pode-se dizer que a 6 é a casa "on" e a 12, a "off". "A 6 agita, trabalha, produz, se ocupa e se preocupa, enquanto a 12 descansa, desliga, medita, esvazia a mente e relaxa o corpo, confiante na vida.

Espiritualidade em destaque

A 12 é a casa de Peixes e tem a regência natural do planeta Netuno. Se trata de uma posição inspiradora e sensível - tanto que muitas pessoas com planetas importantes na casa 12 são dotadas de talentos artísticos e têm forte inclinação para a espiritualidade, como médiuns e terapeutas.