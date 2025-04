Fim da solidão e início da paixão chega para 3 signos na quinta-feira, 10/4

A quinta-feira promete ser um ponto de virada emocional para quem vinha se sentindo só ou desanimado com os vínculos afetivos. O universo traz intensidade, química e encontros que não devem passar despercebidos.

Um novo interesse amoroso, um reencontro carregado de significados ou até uma amizade que se transforma: o clima é de recomeço apaixonado. A vida sentimental ganha cor, entusiasmo e a chance de um vínculo com real potencial.

Três signos em especial estarão com o coração mais aberto e magnético nesta fase. Descubra quem pode viver o início de uma paixão arrebatadora a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.