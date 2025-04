Tufão sopra riqueza gigante para 3 signos na quinta-feira, 10 de abril

A semana reserva uma movimentação intensa no campo financeiro — e alguns signos serão diretamente impactados. É hora de deixar o medo de lado e olhar para o futuro com mais estratégia.

As mudanças não virão apenas em forma de dinheiro, mas também de ideias que valem ouro, contatos profissionais com potencial e decisões que exigem coragem. A estabilidade pode estar mais próxima do que parece, desde que você saiba reconhecer as chances que chegam de forma inusitada.

Três signos receberão com força essa onda de prosperidade em expansão. Descubra quem será favorecido pelo sopro generoso do universo a seguir, conforme as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.