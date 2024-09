Cristais e espelho: 8 maneiras de lidar com a inveja de colegas de trabalho

Estar em um ambiente com energia pesada não é nada fácil. Conviver com pessoas desanimadas e descontentes com a vida, então, nem fala! Pior ainda é lidar com gente invejosa, principalmente no ambiente de trabalho.

Agora, a boa notícia: há várias maneiras de se proteger desse efeito vampirizador tão comum nas relações profissionais.

Como inveja no trabalho pode te afetar

Duas situações podem afetar negativamente a energia de um lugar: fracasso (que deveria ser encarado como algo normal, já que todo mundo falha em alguma área ou momento da vida) e inveja, sentimento que igualmente acomete todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde.