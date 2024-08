Reviravoltas amorosas para 3 signos a partir de terça-feira, 27 de agosto

É fundamental buscar fincar os pés no chão em relação às expectativas envolvendo seu par.

Não fantasie demais as atitudes do outro, pois isso pode ser um tiro no escuro. A comunicação pode ser mais desafiadora dentro de casa, então tenha paciência.

Você está dotado de um charme especial hoje e pode acabar atraindo as pessoas para perto — mesmo sem perceber.

A sua originalidade promoverá um fascínio extra, deixando as suas palavras muito mais interessantes. Aproveite as ótimas trocas e os insights que vierem delas!