3 signos que vão sofrer uma onda de má energia na semana que vem

Abaixo, descubra quais signos devem ter cautela com as energias da próxima semana segundo as previsões de Titi Vidal.

Será crucial encontrar válvulas de escape para lidar com tanta agitação e ansiedade.

Preste muita atenção às suas atividades para evitar que o aumento considerável de energia te envolva em acidentes ou te faça pular etapas importantes.

Há uma forte necessidade de sair da rotina, romper fluxos e explorar novos caminhos. Porém, cada passo precisa ser cuidadosamente planejado.

Tudo parece acontecer ao mesmo tempo e essa agitação pode te levar a tomar decisões precipitadas.