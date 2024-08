3 signos devem tomar cuidado com o dinheiro a partir do fim de semana

Os próximos dias pedem abertura e flexibilidade diante das mudanças e imprevistos. A necessidade de equilibrar prazer, felicidade e dever será prioridade.

O momento exige que sejamos realistas sobre nossos limites e nossas capacidades. Afinal, a tensão gerada por Urano, Sol, Lua e Mercúrio pode desencadear decisões impulsivas, exigindo de nós uma postura mais cautelosa e reflexiva.

Com Júpiter e Saturno em conflito, poderemos sentir o peso das nossas escolhas e a frustração com as limitações impostas pela realidade.