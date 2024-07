Gêmeos teme solidão, Sagitário a rotina: qual o principal medo dos signos?

Áries: imobilidade

O signo do impulso, da ação do pioneirismo e da competitividade não consegue nem pensar em ter que lidar com situações que o paralisam. Áries precisa de movimento e de ação em tempo integral e morre de medo de se encontrar imobilizado por qualquer motivo.

Touro: instabilidade

Um ambiente de incertezas e de mudanças constantes, sobretudo abruptas e inesperadas, é o terror dos nativos de Touro. Trata-se de um signo que precisa de segurança e de passos bem definidos. Não à toa, a presença de Urano no signo, desde o ano passado, tem trazido um certo desconforto para o taurino.

Gêmeos: solidão

O signo que tem a ver com a comunicação, as trocas e as descobertas não consegue lidar bem com o fato de estar sozinho. Ambientes em que há conexão com outras pessoas são importantes para Gêmeos, e a falta de intercâmbio de ideias causa muita tensão para o nativo do signo.