Há romantização no parto natural? Ter feito cesárea não te diminui como mãe

Se a decisão é pelo parto natural, que seja uma escolha feita com amor e com segurança. E se a decisão é pela cesárea, que seja uma escolha igualmente acolhida e respeitada. No final, o que realmente importa é que mãe e bebê estejam bem, que o nascimento seja feito com respeito e que a experiência de dar à luz, seja como for, seja lembrada com carinho e sem arrependimentos.

Romper com a romantização do parto natural é essencial para que todas as mulheres sintam-se livres em suas escolhas. Que o nosso maior objetivo seja esse: construir uma maternidade sem julgamentos, onde cada mulher seja respeitada e acolhida nas suas decisões, sem precisar se adequar a nenhum padrão ou expectativa.

*Monica Romeiro é a criadora do Almanaque dos Pais. Ela é comunicóloga, palestrante, empresária, conselheira parental e escritora de "Vem cá me dar um abraço - um colo de mãe para mãe" e "Amor maior que o meu - o que você mais, ser mãe ou seu filho?".