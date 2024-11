Você sabe o que é um cueiro? Veja como ele pode acalmar e proteger seu bebê

O cueiro é uma peça essencial e super versátil no enxoval do bebê. No passado, era amplamente utilizado para enrolar o bebê de forma bem apertadinha, no estilo "charutinho". Hoje, no entanto, ele tem várias funções que vão muito além disso.

Ele pode ser usado para cobrir o bebê de maneira leve, especialmente em dias quentes, proporcionando conforto sem superaquecer. Além disso, o cueiro é excelente para forrar superfícies como o trocador ou o carrinho, protegendo esses espaços de sujeiras ou vazamentos de fraldas, e trazendo um toque suave e macio para a pele do bebê.