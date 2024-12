Bebê precisa usar meias até no verão?

Ahhh, os pés gelados dos bebês! Muitas vezes, as vovós ficam preocupadas achando que os bebês estão com frio por terem os pés ou as mãos geladinhos, especialmente os recém-nascidos.

Mas a verdade é que os pezinhos e mãozinhas dos bebês são sempre mais frios, e isso é completamente normal! A meia só deve ser usada quando o clima realmente pedir, como em dias mais frios.