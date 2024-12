Até quando é saudável acreditar no Papai Noel?

Mas, como pais, é comum nos perguntarmos: até que ponto é saudável incentivar nossos filhos a acreditarem no Bom Velhinho? Será que alimentar essa fantasia é o melhor caminho? A resposta está no equilíbrio. A fantasia faz parte do universo infantil, e o Papai Noel pode desempenhar um papel significativo no desenvolvimento emocional e social das crianças.

A Importância da Fantasia

Acreditar no Papai Noel não é apenas sobre esperar um presente na manhã de Natal. Para as crianças, ele simboliza valores como a recompensa por boas ações e a magia de acreditar em algo maior. Esse mundo de fantasia é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento. É por meio dele que os pequenos aprendem a lidar com emoções como ansiedade, expectativa e até frustração.

Eles começam a diferenciar o que é bom e ruim, entendendo as regras sociais de forma lúdica.

Assim como outras figuras fantásticas -- o Coelhinho da Páscoa, as fadas e os personagens das histórias infantis --, o Papai Noel ajuda a construir as bases do imaginário infantil. Esses personagens permitem que as crianças explorem sua criatividade e desenvolvam a capacidade de sonhar. Quando, mais tarde, descobrem que o Papai Noel é uma fantasia, elas vivem um momento de amadurecimento, aprendendo que a magia pode existir mesmo que não seja literal.

A Relação Horizontal Entre Pais e Filhos

Hoje em dia, os pais têm estabelecido relações mais horizontais com seus filhos. Nós conversamos mais com eles do que nossos avós conversavam com nossos pais. Por isso, é natural que, em algum momento, nos sintamos culpados em deixá-los acreditar em algo que não é real. Afinal, queremos criar vínculos baseados na verdade e no diálogo.