Chupeta ajuda ou atrapalha? Entenda como o hábito interfere na amamentação

Usar ou não usar a chupeta, eis a questão. Esse debate é longo entre as mães e especialistas, e responder se o objeto deve ser usado ou não depende muito do objetivo da família.

Se você pretende amamentar exclusivamente, a chupeta pode não ser sua melhor aliada. Embora possa parecer que a sucção da chupeta e a do peito sejam parecidas, na verdade elas são bem diferentes. O bebê aprende nos bicos artificiais uma sucção que não é eficaz no peito, o que pode prejudicar a amamentação. Isso acontece porque a língua do neném se posiciona de maneira diferente, o que impacta diretamente na extração do leite materno.