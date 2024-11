Você sabe qual a melhor posição para o bebê arrotar? Especialista te conta

Uma das dúvidas mais comuns das mães é sobre a melhor posição para o bebê arrotar de forma rápida e eficaz. Existem várias posições, mas hoje vou falar dessa que é a mais rápida e efetiva na minha opinião: a posição com o bebê sentado!

Para isso, coloque o bebê sentado no seu colo, apoiado em suas pernas, com as costas do bebê bem retinhas e levemente inclinado para a frente. Com uma mão você vai apoiar o peito do bebê e a cabeça, para garantir que ele fique firme e confortável. Com a outra mão, faça movimentos suaves, como leves tapinhas ou massagens nas costas, sempre com delicadeza. Essa posição facilita a liberação do ar que o bebê engoliu durante a mamada, sem causar desconforto.