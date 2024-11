Engravidei e meu marido não quer mais transar: o que está acontecendo?

Enquanto muitas mulheres vivem a gestação como um período de grande conexão emocional e física com o parceiro, outras se deparam com um distanciamento inesperado e raramente compartilhado: "Meu marido não me procura mais desde que engravidei. Paramos de ter relações sexuais." É doloroso e confuso, e podem existir vários motivos por trás desse comportamento.

Gestantes têm desejos e sexo não machuca o bebê

Pode parecer loucura, mas muito homem tem medo de machucar o bebê. Especialmente quando estão passando pela experiência da paternidade pela primeira vez, eles têm a impressão de que o sexo prejudica o desenvolvimento do bebê ou causa complicações. Já deixo bem claro que a medicina confirma que não há problema algum -se for uma gravidez de risco, converse com seu médico para ter todas as respostas necessárias. Transar é saudável e o bloqueio é uma angústia, um receio criado por estar em uma situação inédita.