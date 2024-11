Você não pode fazer seu filho feliz, felicidade é uma realização pessoal

Neurotransmissores como a serotonina e a endorfina, por exemplo, são liberados quando superamos desafios e sentimos que conquistamos algo com esforço. Quando tentamos evitar que nossos filhos passem por dificuldades ou fazemos tudo por eles, estamos, na verdade, tirando a chance de que experimentem esse processo de forma genuína.

Ao longo da infância, e mesmo na adolescência, é essencial que as crianças sejam incentivadas a resolver problemas sozinhas, a tomar decisões e a aprender com seus próprios erros. Isso não só contribui para o desenvolvimento da autonomia, mas também ativa no cérebro deles a "química da felicidade" — o reconhecimento interno de uma realização própria. Quando permitimos que nossos filhos façam suas próprias conquistas, estamos ajudando a criar adultos emocionalmente equilibrados e mais felizes.

A felicidade verdadeira vem do senso de realização pessoal, e isso só é possível quando temos a chance de tentar, errar e aprender.

Quando fazemos demais por nossos filhos, enviamos a mensagem de que eles não são capazes de lidar com seus próprios problemas. Isso pode criar um ciclo de dependência emocional e dificultar o desenvolvimento da autoconfiança.

Portanto, dê ao seu filho responsabilidades compatíveis com sua idade e a liberdade de tomar pequenas decisões. Desde a escolha das roupas até decisões sobre o que fazer no tempo livre, esses pequenos atos de autonomia têm um impacto enorme no senso de realização e, consequentemente, na construção de uma felicidade verdadeira.

Não coloque sua felicidade nas mãos do seu filho

Assim como não podemos fazer nossos filhos felizes, eles também não podem ser a única fonte de nossa felicidade. Muitas vezes, como mães, depositamos neles todas as nossas expectativas e vivemos em função de suas conquistas. No entanto, é fundamental lembrar que precisamos de realizações e atividades próprias para manter nosso equilíbrio emocional.