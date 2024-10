Quando o bebê vai dormir a noite toda? Resposta depende só de dois fatores

Uma das perguntas mais comuns entre as mães é: "Quando meu bebê vai dormir a noite inteira?" Para ser bem franca, a resposta é que isso depende de dois fatores principais: o tempo de jejum que o bebê consegue fazer e sua autonomia de sono. Muitos bebês conseguem dormir a noite toda, mas com alguns despertares para se alimentar, com o tempo, esses despertares tendem a diminuir, à medida que o bebê vai conseguindo ficar mais tempo sem mamar durante a noite.

O tempo médio de jejum varia conforme a idade do bebê, e é importante respeitar as necessidades nutricionais de cada fase. No entanto, para que o bebê realmente desperte apenas quando precisar de alimento, é fundamental que ele desenvolva a autonomia de sono. Isso significa que o bebê precisa aprender a adormecer e voltar a dormir sozinho, sem depender de estímulos externos, como ser ninado ou embalado, quando acorda entre as fases do sono.