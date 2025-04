Sucesso no Lolla, argentinos Ca7riel & Paco Amoroso trazem turnê ao Brasil

A dupla -- formada nas raízes do rock, por Catriel Guerreiro (músico e produtor) e Ulises Guerriero (rapper e performer) -- emergiu nos últimos anos como uma das forças mais inovadoras da cena musical argentina. Unindo elementos de rock psicodélico, funk, synthpop e trap, eles redefiniram as fronteiras da música latina com uma abordagem ousada e autêntica, incorporando crítica, sátira e uma estética visual única.

Os ingressos começam a ser vendidos na próxima sexta (2) pela Eventim Brasil. A volta deles ao Brasil ocorre após estreia recente na última edição do Lollapalooza, um dos momentos mais comentados do festival — que o consagrou para dominarem o pop global.

Ca7riel & Paco Amoroso no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Tomzé Fonseca/AgNews

O público brasileiro reagiu de forma explosiva à energia da dupla no palco dominando o repertório dos argentinos. A apresentação, que incluiu hits como "Dumbai", "El Único" e "#TETAS", conquistou uma plateia plural.

O último EP "PAPOTA", lançado em março de 2025, funciona como uma "resposta" ao sucesso e ao momento de virada vivido no fim de 2024. O duo apresentou um registro debochado, caótico e autêntico com quatro faixas inéditas, que se amarram dentro de uma narrativa própria.