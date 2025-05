Daniela Mercury sobre artistas politizados: 'É responsabilidade cidadã'

Qual o outro movimento que conseguiu atingir de norte a sul do Brasil e nessa grandiosidade com grau de popularidade que se massificou? Que eu lembre só Luiz Gonzaga com forró nos anos 40 que foi o primeiro movimento de massa dessa com essa dimensão. Então o axé vai ficar presente, já está presente, já influencia todas as novas gerações. Daniela Mercury

Daniela Mercury no Universo Spanta 2025 Imagem: Victor Chapetta/Divulgação

Shows pelo Brasil e mundo como desejo

Daniela Mercury afirma que foi uma escolha própria ir a menos programas de televisão no início da carreira e preferir o corpo a corpo: "Olhar nos olhos das pessoas [é incrível]. Eu sempre valorizei o espetáculo. Primeiro porque eu adoro estar em cima do palco. Amo, adoro, me divirto e faço um show com prazer gigantesco. Seja no trio ou palco".

Com turnês desde 1993 da América Latina à Europa, ela já tem shows no exterior em julho, mês do seu aniversário: "É uma carreira divertidíssima. Eu adoro, me motiva muito ver as pessoas, seja no Brasil, seja fora".

No momento, Mercury está em produção de novo álbum — ainda sem dada de lançamento, mas com duas músicas já lançadas "Axé Salvador" e "Meu Corpo Treme": "Vai ser uma alegria imensa fazer o show no Nômade e mostrar meu trabalho mais recente, 'Macunaíma', 'Axé Salvador'. Vou apresentar músicas que vão matar a saudade de quem me conhece desde lá dos anos 90 e mostrar um trabalho já consagrado mais recente".