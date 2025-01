Liniker, Caetano, Ney: festival Rock the Mountain anuncia lineup de 2025

Liniker, Caetano Veloso e Ney Matogrosso são alguns dos destaques nacionais da edição de 2025 do Rock the Mountain, um dos principais festivais do Brasil, que terá ainda shows internacionais de Jorja Smith e Chet Faker. O evento, que reúne música, diversão, gastronomia vegetariana e sustentabilidade na região serrana do Rio de Janeiro, anunciou o lineup para sua maior edição até agora.

O que vai rolar

A programação inclui seis dias de shows e mais de 100 atrações, com os mesmos artistas se apresentando nos dois finais de semana (de 31/10 a 2/11 e de 7/11 a 9/11). Em 2025, a noite de abertura também está inclusa na programação, tornando a edição deste ano ainda mais especial.

"Pela primeira vez faremos um festival com seis dias", comemora Ricardo Brautigam, sócio-criador do festival. "Também estamos trazendo mais nomes internacionais, dando uma diversificada ainda maior em nosso lineup, mas sempre destacando e tendo como foco a nossa maravilhosa música brasileira, com representantes de diversos ritmos e estilos."