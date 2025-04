Alcione, Ney e mais: Nômade Festival lança programação com palco extra

Pela primeira vez o evento conta com um segundo palco, o Bosque.

Além do palco principal, o TOCA anuncia em primeira mão as atrações do Bosque: Flor, nome artístico de Flor Jorge, filha do Seu Jorge, e Kirá, filho de Mano Chao. Além deles, DJs como Luísa Viscardi, Dusergipe, Coletiva Cesta e Nanni Rios completam o line-up.

Os portões do Nômade Festival abrem às 12h e a partir das 13h, a música já começa a rolar com as atrações do palco Principal em conjunto com o palco Bosque. Ao todo serão 14 atrações em dois palcos com ingressos à venda na plataforma Ticket360.

O evento terá vila gastronômica e ativações de marcas. Um espaço exclusivo será montado no Bosque Nômade com ambiente musical e área de descanso, em meio às apresentações musicais, com bancadas e banquetas para alimentação e repouso.