'Tá doido': Todos estão na loucura para criticar na internet, diz Pablo

"Não me rotulo"

Pablo é o criador do arrocha no Brasil. Há 20 anos, o cantor lançou o ritmo ao convidar os fãs para "arrochar" em seus hits românticos e se tornou sucesso no país inteiro. Ele, no entanto, não se envaidece pelo reconhecimento como o "dono do estilo".

Nada. Primeiro, eu não me rotulo, é só Pablo. Não me coloquei essa coroa, foram as pessoas que me deram esse título. Eu aceito porque é de uma forma carinhosa, de uma forma bacana.

Artista destaca, inclusive, que muitos ainda acham que ele trabalha seu nome artístico com o ritmo musical. "Por ser percursor do arrocha, as pessoas me dão títulos de príncipe, de rei, mas eu trabalho só a marca Pablo mesmo. O restante recebo de coração, porque é de boas intenções."

Além do trabalho como empresário, Pablo segue focado na carreira musical e gravou seu segundo DVD de carreira, no dia 3 de janeiro, em Salvador. Ele acaba de sair da produção do álbum "Pablo no Camarim" e crê que seu segundo projeto audiovisual será um divisor de águas.