'Preconceitos e cobranças': por que João Lucas quis separar fé e profissão

Não estava gostando de ter dinheiro e a minha fé no mesmo cenário, ter fama e a minha fé no mesmo cenário. Não estava gostando de lidar com isso no mesmo lugar. Por isso, decidi fazer essa mudança, pelas questões artísticas de performance. Não conseguiria me manter no gênero gospel. João Lucas

Com a migração do gospel para o pop, o cantor também deixou de assinar como João Figueiredo. A mudança resgata a maneira como ele era chamado na infância. "Desde que me casei, eu pensava muito numa mudança de nome de artístico, mas tinha que ter uma justificativa... Decidi a mudança de nome dentro de um processo terapêutico, comecei a entender com meu psicólogo que todas as referências do meu trabalho futuro vinha sempre da minha infância".

Referências para "João Lucas"

Com 15 faixas, João se joga no pop e flerta com outros estilos musicais, como funk, R&B e até sonoridades retrôs. Como artista pop, ele gosta de mesclar diferentes sonoridades. Quando começou o processo de produção do álbum, ele fez uma playlist com referências musicais e o que ele imaginava que poderia ser coerente e plural.